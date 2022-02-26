الجالية الليبية في أوكرانيا تُطالب الخارجية بإجلائهم

أفاد مصدر لـ”عين ليبيا”، بأن الجالية الليبية في أوكرانيا يستغيثون حكومة الوحدة الوطنية والسفارة الليبية في كييف، بإجلائهم في أسرع وقت، على وقع مخاوف متصاعدة من اجتياح روسي وشيك وتدهور الحالة الأمنية حينذاك، حيث يبلغ عدد الجالية أكثر من 1400 شخص.

وأضاف المصدر أن الوضع غير مستقر على الإطلاق، إذ بدأ القصف فجر الخميس ومنذ ذلك الحين وهم لا يستطيعون النوم أو النزول إلى الشوارع أو حتى الجلوس في المنازل بأمان.

في غضون ذلك، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية تعليماته لوكلاء (الخارجية، المواصلات، الداخلية، الصحة، التعليم العالي والشؤون الخارجية بالديوان، والشؤون الإدارية والمالية بالخارجية)، بالعمل على عودة الجالية الليبية المقيمة في أوكرانيا وذلك بالتنسيق مع لجنة الترحيل المُشكلة من وزارة الخارجية.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يُوجه تعليماته لوكلاء (الخارجية، المواصلات، الداخلية، الصحة، التعليم العالي والشؤون الخارجية بالديوان، والشؤون الإدارية والمالية بالخارجية)، بالعمل على عودة الجالية الليبية المقيمة في #أوكرانيا وذلك بالتنسيق مع لجنة الترحيل المُشكلة من وزارة الخارجية. pic.twitter.com/KEXv6Jbl0B — عين ليبيا (@EanLibya) February 26, 2022

يأتي ذلك في حين، خرجت أول دفعة من العائلات والأطفال من مقر السفارة الليبية في كييف، اليوم السبت، باتجاه الغرب الأوكراني.

الله أكبر ولله الحمد . خروج اول دفعة من العائلات والأطفال من مقر السفارة متجهين المعبر الحدودي .. نشكر أبطال الجالية وجزء من أفراد البعثة .. حفظ الله الجميع تم النشر بواسطة ‏‎Adel Issa‎‏ في السبت، ٢٦ فبراير ٢٠٢٢

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، كافة المواطنين الليبيين المتواجدين في أوكرانيا، والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، بضرورة الإسراع و التواصل مع أعضاء لجنة الترحيل المُشكلة من قبل السفارة الليبية في جمهورية سلوفاكيا.

وأشارت الوزارة إلى أن التواصل مع لجنة الترحيل متوفر على مدار الساعة، عبر الهاتف العادي والواتساب.