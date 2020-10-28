الجامعة الأوروبية ببلجيكا ترفع دعوى قضائية ضد الرئيس الفرنسي

قامت الجامعة الأوروبية “البينيلوكس” ببلجيكا، برفع دعوى قضائية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

جاء ذلك بحسب ما أفاد بيان صحفي لرئيس قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة د. محمد الغرياني، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وذكر البيان: ” في ظل الانفتاح الحضاري والثقافي وانتشار العولمة حول العالم، وبرغم التحديات التي يعاني منها العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي جعلت من مختلف القوميات والأديان والأنظمة الحاكمة نسيجاً واحد لمواجهة تلك الجائحة، يطل علينا وللأسف الرئيس الفرنسي ماكرون ليقدم الإساءة لنبي المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الإطلالة تكررت منذ أكثر من شهل قبل حدوث أي رد فعل بهدف الاستفزاز ورد الفعل”.

وأضاف البيان: “نتأسف بأن السيد ماكرون يُمثل فرنسا بلد الحريات والمعتقدات، وبذات الوقت، تشهد فرنسا الإساءة المتكررة للحريات والمعتقدات من خلال رئيسها، لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية أو سياسية يذهب ضحيتها فرنسيين مما يؤثر على السلم المجتمعي”.

وأشار البيان إلى أن قسم الدراسات والأبحاث الإسلامي في جامعة “البينلوكس” في العاصمة البلجيكية بروكسل، قرر تقديم دعوى قضائية للمحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ ضد الرئيس الفرنسي ماكرون بتهمة ازدراء الأديان والدعوة للكراهية وتهديد السلم المجتمعي.