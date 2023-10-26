الجامعة العربية تأسف لإخفاق مجلس الأمن في تبني قرارين حول غزة

أعربت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، عن أسفها لإخفاق مجلس الأمن الدولي في التصويت لصالح قرارين حول الوضع في قطاع غزة.

وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة في بيان، أن هذا الإخفاق يعكس عدم وجود إرادة دولية حقيقية لوضع حد للعملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع رغم انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني.

وقال أبو الغيط إن هذا الإخفاق يضع علامة استفهام كبيرة حول مصداقية مجلس الأمن وقدرته على الاضطلاع بمهمته الرئيسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما وأن الدعوة إلى وقف إطلاق فوري للنار مثلت السبب الرئيسي وراء الفشل في تبني القرارين.

وأضاف أمين عام الجامعة العربية أن هناك قوى دولية ترفض وقف إطلاق النار، وتصر على منح الاحتلال الإسرائيلي رخصة لتدمير القطاع واستهداف المدنيين تحت مسمى حق الدفاع عن النفس.

كما أكد أبو الغيط أنه على الأطراف التي تصر على استمرار هذه الحرب، مع كل ما تمخضت عنه من مآس وكوارث، مراجعة مواقفها والتبصر في عواقب هذه السياسة الخطيرة بمنح الاحتلال الضوء الأخضر لممارسة القتل والتدمير.