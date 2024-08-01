الجامعة العربية تؤكد أهمية تضافر الجهود لحل الأزمة السودانية

استقبل السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ظهر اليوم توم بيريللو المبعوث الأمريكي للسودان.

حيث تطرق اللقاء إلى تطورات الوضع الجاري في السودان والتشاور حول سُبل إنهاء الأزمة.

وصرح السفير حسام زكي بأن اللقاء تركز على الإعداد لاجتماعات وقف إطلاق النار المقرر عقدها في جنيف خلال شهر أغسطس القادم.

حيث استعرض الأمين العام المساعد موقف الجامعة العربية فيما يخص الأزمة في السودان من ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة السودانية ووحدة جمهورية السودان وسيادة وسلامة أراضيها.

وأكد الأمين العام المساعد على استعداد الجامعة العربية للاضطلاع بدورها بشكل كامل وتقديم أي تعاون من شأنه الخروج بالسودان من هذه الأزمة الغير مسبوقة.