الجامعة العربية تؤكد دعمها لمسار الاستقرار في ليبيا

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، وذلك على هامش اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب المنعقدة بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

ونقل اللافي خلال اللقاء تحيات رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة إلى الأمين العام، مؤكدًا تقدير ليبيا لدور الجامعة العربية في دعم العمل العربي المشترك، ولجهود أبو الغيط في الملفات السياسية والإعلامية.

كما سلّم دعوة رسمية من رئيس الوزراء لزيارة العاصمة طرابلس، في إطار حرص ليبيا على تعزيز التواصل والتنسيق مع الجامعة في القضايا العربية المشتركة، وفق منصة حكومتنا.

وأعرب أبو الغيط عن تقديره للدعوة، مؤكدًا اهتمام الأمانة العامة بمتابعة التطورات في ليبيا ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز حضور ليبيا في محيطها العربي.

يأتي هذا اللقاء في ظل سعي ليبيا إلى تفعيل حضورها في المؤسسات العربية وتعزيز دورها في الملفات السياسية والإعلامية المشتركة، إضافة إلى توثيق التنسيق مع الجامعة العربية في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، كما تمثل دعوة أبو الغيط لزيارة طرابلس مؤشرًا على رغبة الحكومة الليبية في تقوية الروابط المؤسسية وفتح مزيد من قنوات التعاون.