الجامعة العربية تؤكد دعم الحوار الليبي وتحذّر من تصاعد التوترات

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات في غرب ليبيا، خاصة مع حشد قوات عسكرية قرب العاصمة طرابلس، محذراً من أن استمرار هذا التصعيد قد يدفع البلاد نحو صراع جديد يهدد أمنها ووحدتها.

وأكد أبو الغيط في بيان رسمي، أن المنظمة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، داعياً جميع الأطراف إلى وقف التصعيد العسكري واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، تأكيد أبو الغيط أن العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات.

وحث الأمين العام الأطراف الليبية على الانخراط الجاد في مسارات التفاوض، مشدداً على استعداد الجامعة العربية لمواصلة دعم الحوار الليبي-الليبي بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز الاستقرار ومنع تفاقم الأزمة.

وتأتي تحذيرات الجامعة العربية في وقت تشهد فيه ليبيا حوادث أمنية متكررة، كان أبرزها انفجار ضخم في مخزن ذخيرة بمدينة مصراتة شمال غربي البلاد، أسفر عن إصابة 16 شخصاً.

وأكد المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبية، أسامة علي، أن جميع الحالات المصابة تم نقلها إلى مجمع عيادات مصراتة ومركز مصراتة الطبي، وكانت إصاباتهم طفيفة وبصحة جيدة.

وأوضحت السلطات السيطرة الكاملة على الانفجار، مع استمرار التعامل مع بعض النيران التي اشتعلت نتيجة الانفجار.

ودعا الجهاز الوطني للقوى المساندة المواطنين القاطنين بالقرب من موقع الانفجار إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من المكان حفاظاً على سلامتهم.