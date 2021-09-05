الجامعة العربية تبحث قضايا المنطقة مع الخارجية الروسية

بحث الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي خلال، زيارته إلى روسيا ولقائه كبار المسؤولين بوزارة الخارجية، مختلف قضايا المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في ليبيا وتطورات الملف النووي الإيراني وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، اليوم السبت، بأن زيارة زكي إلى روسيا، والتي جاءت بناء على دعوة من الجانب الروسي، تضمنت مشاورات سياسية وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الأمانة العامة ولجنة تنظيم الانتخابات الروسية.

ونقل المصدر عن السفير حسام زكي قوله، عقب اختتام لقاءاته في موسكو، إنه جرى الاتفاق على مواصلة التشاور المنتظم والمكثف بين مسؤولي الأمانة العامة وروسيا الاتحادية بهدف المساهمة الفعالة في تسوية الأزمات الإقليمية في المنطقة العربية.

وأضاف السفير حسام زكي: “المحادثات كانت ممتازة واتسمت بالصراحة كما ساهمت في توضيح الرؤى لدى كل طرف عن مواقف الطرف الآخر، كما لمست دعم الجانب الروسي لمواقف الجامعة العربية بشأن إعادة الاستقرار في المنطقة العربية”.