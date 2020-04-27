الجامعة العربية ترفض «الحكم الذاتي» جنوبي اليمن

وحدة الأراضي اليمنية تُعد حجر الزاوية في موقف الجامعة. [أرشيفية/رويترز]

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، رفضها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، حكما ذاتيا على جنوبي اليمن.

جاء ذلك في بيان للجامعة، بعد يومين، على إعلان الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماها “الإدارة الذاتية للجنوب”.

وقالت الجامعة: “وحدة الأراضي اليمنية تُعد حجر الزاوية في موقفها من الأزمة في البلاد”.

ودعت جميع الأطراف إلى “العمل سريعاً على تسوية الأزمة الرئيسية مع الحوثيين بدلاً من فتح جبهات جديدة”.

كما أكدت الجامعة العربية على ضرورة الالتزام باتفاق الرياض الذي يضع خريطة طريق لتسوية الأوضاع في الجنوب.

وفي بيانات سابقة، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية ، ومجلس التعاون الخليجي، ومصر، ومنظمة التعاون الإسلامي، عن رفض إعلان المجلس الانتقالي، مؤكدين على ضرورة العمل على تنفيذ اتفاق الرياض.

وفي نوفمبر 2019، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، اتفاقا يتضمن 29 بندًا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب.

ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن جنوبي البلاد، منذ أغسطس الماضي، عقب معارك عنيفة مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

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