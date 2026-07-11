المنفي يتلقى برقية شكر من «الجامعة العربية».. فهمي: المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية شكر من الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، أعرب فيها عن تقديره للثقة التي أولاه إياها رئيس المجلس الرئاسي والقادة العرب عقب تعيينه أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، بحسب ما أفاد به مصدر الخبر.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، في برقيته اعتزازه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعي مضاعفة الجهود من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، إلى جانب تطوير آليات التنسيق والتكامل بين الدول العربية بما يسهم في تعزيز التعاون بينها.

وشدد فهمي على أهمية تعزيز دور جامعة الدول العربية وترسيخ مكانتها بوصفها الإطار الجامع للدفاع عن المصالح العربية وحماية الأمن القومي العربي، فضلًا عن دعم تطلعات الشعوب العربية نحو المزيد من الاستقرار والتنمية والازدهار.

وتأتي هذه البرقية في إطار التواصل بين القيادة الليبية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مع استمرار التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة عبر العمل الجماعي.

وتُعد جامعة الدول العربية المنظمة الإقليمية التي تجمع الدول العربية، وتعمل على تنسيق المواقف السياسية والدبلوماسية بين أعضائها، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات متزايدة تبرز أهمية تعزيز التعاون المشترك في ملفات الأمن والاستقرار والتنمية.