الجامعة العربية تعربّ عن قلقها إزاء اشتباكات طرابلس ومصراتة الأخيرة

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن القلق حيال الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينتي طرابلس ومصراتة خلال اليومين الماضيين، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الليبيين.

وحث أبو الغيط، اليوم الأحد، السلطات الليبية المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن في البلاد.

وقال جمال رشدي، الناطق الرسمي باسم الأمين العام، إن «أبو الغيط يعتبر تجدد اللجوء إلى السلاح والاشتباكات المسلحة بغض النظر عن أطرافها أمرًا مقلقًا»، وأهاب الناطق بجميع الفاعلين السياسيين أن «يضطلعوا بمسؤولياتهم نحو توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية، كجزء مهم من استعادة الاستقرار إلى ليبيا».