الجامعة العربية توجه دعوة لـ«عقيلة» و«المنفي» و«تكالة» لعقد جلسة حوارية

أعلنت جامعة الدول العربية اليوم السبت، أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط وجه دعوة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، لعقد جلسة حوارية يوم غد الأحد بمقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة بهدف تيسير الحوار الليبي – الليبي، وذلك لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إن هذه الدعوة تأتي استشعاراً لمسؤوليات الجامعة العربية الأصيلة تجاه هذا البلد العربي الهام وفي هذا التوقيت الدقيق.

وأضاف المتحدث أن هذا الاجتماع هو مسعى لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال أمدها وتزايدت أعباؤها وتبعاتها على المواطن الليبي الذي يتطلع اليوم إلى ساسته للخروج من هذا الوضع الخانق عبر تحييد المصالح الضيقة ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق أية اعتبارات.