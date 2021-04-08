الجامعة العربية تُؤكد استعدادها للمساعدة في حل أزمة لبنان

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، استعداد الجامعة للمساعدة في الاتصالات بين الفرقاء اللبنانيين، معتبرا أنه لا حل للأزمة الاقتصادية في لبنان دون حل سياسي.

وذكر زكي خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، أنه عرض على رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون “استعداد الأمين العام لجامعة الدول العربية للمساعدة في الاتصالات بين الأفرقاء الرئيسيين”،

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن زكي قوله: “إذا كان الأمر يتطلب أن يكون سقف الجامعة هو المطلوب من الجميع، نحن حاضرون لذلك”.

ولفت زكي إلى أن “الوضع في لبنان متأزم وهناك أزمتان سياسية واقتصادية، ولا يمكن حل الأزمة الاقتصادية من دون إيجاد مخرج للأزمة السياسية في لبنان”.

يأتي ذلك، عقب زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الأربعاء إلى لبنان، الذي أكد أن القاهرة مستمرة ببذل كل الجهود للتواصل مع جميع الجهات اللبنانية للخروج من الأزمة الراهنة في لبنان.