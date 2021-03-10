الجامعة العربية تُؤكد دعمها للحكومة الليبية الجديدة في توحيد مؤسسات الدولة

رحبت جامعة الدول العربية بتصويت مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا.

وأكدت الجامعة في بيان لها، التزامها بمواصلة جهودها في مرافقة ومساندة الأشقاء في ليبيا في سبيل استكمال بقية استحقاقات المرحلة التمهيدية، وتوحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية الجديدة من تنفيذ مجمل المهام المكلفة بها من قِبل مجلس النواب.

ونوهت الجامعة إلى أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي، بغية إنجاح عملية الانتقال المهمة التي تمر بها ليبيا وإنهاء حالة الانقسام التي عانت منها طيلة الأعوام السابقة، وبالشكل الذي يعيد لليبيا سيادتها الكاملة، بعيداً عن أشكال التدخلات الخارجية والتواجد العسكري الأجنبي على كامل أراضيها.

ومنح مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بأغلبية الأعضاء الحاضرين الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن حكومة الوحدة الوطنية نالت الثقة من مجلس النواب بأغلبية 132 صوتا.