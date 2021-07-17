الجامعة العربية تُؤكد دعمها للسلطة التنفيذية في ليبيا

عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط، جلسة محادثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك علي هامش زيارته إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت الخميس، حول الوضع في ليبيا.

وصرح مصدر مسؤول في الأمنة العامة بالجامعة، بأن أبوالغيط بحث مع الدبيبة الوضع في ليبيا عموما والعلاقات بين ليبيا والجامعة العربية بوجه خاص، حيث تم الاتفاق على قيام الأمين العام بزيارة إلى ليبيا في أقرب الآجال.

وأضاف المصدر أنه فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، فقد أكد أبوالغيط علي دعم الجامعة الكامل لعمل المجلس الرئاسي والحكومة في قيادة المرحلة الانتقالية الحالية والإعداد للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح المصدر أن الأمين العام ورئيس الحكومة بحثا أيضا، العلاقة بين ليبيا والجامعة العربية، حيث أعرب الدبيبة عن حاجة ليبيا المستمرة لدعم أشقائها العرب واحتضانهم لها خاصة في ضوء ظروف الوضع الحالي في ليبيا، كما أعرب عن تقديره لمشاركة الأمين العام شخصيا في اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا واعتباره لفتة مقدرة تعكس مدى اهتمام الجامعة بالأوضاع في ليبيا، بحسب ما نقل المصدر.

هذا وقد أكد الأمين العام من جانبه علي التزامه الكامل بمواكبة ودعم الليبيين للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.