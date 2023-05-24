الجامعة العربية تُؤكد دعم جهود المصالحة في ليبيا

استقبل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة في القاهرة، النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن اللقاء يأتي لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأثنى أبوالغيط على مجهودات المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، التي تمهد الطريق السلمي للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي إضافة إلى المجهودات التي يبذلها المجلس الرئاسي لمعالجة الانسداد السياسي ودعم العملية السياسية.

بدوره أكد اللافي أن مشروع المصالحة الوطنية هو الخيار الوحيد الذي يفضي إلى المسار الديمقراطي، مستعرضاً الرؤية الإستراتجية ونتائج المؤتمر التحضيري للمؤتمر الجامع، وشدد على ضرورة دعم مساعي المجلس في إنجاح المؤتمر الجامع المزمع عقده خلال الأشهر القادمة والدور المحوري للجامعة العربية في هذا الدعم.

هذا وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن أبوالغيط أكد دعم الجامعة العربية لكافة الجهود التي من شأنها المضي قدماً بالمصالحة الوطنية ودفع العملية السياسية بما يفضى إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وإحلال الأمن والاستقرار بها وإنهاء التواجد العسكرى الأجنبي في ليبيا ودمج المجموعات المسلحة.

وأوضح رشدي أن أبوالغيط رحب بما ذكره النائب بالمجلس الرئاسي من التعويل على دور جامعة الدول العربية، من خلال دعمها للجهود الساعية لتحقيق المصالحة الوطنية، وإتمام العملية السياسية انتهاءً بالانتخابات الوطنية التي تتيح إحلال الاستقرار الدائم في البلاد.