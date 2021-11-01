الجامعة العربية تُؤكد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، بمقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أنه تم خلال الاجتماع إطلاع الأمين العام من قِبل أعضاء اللجنة، على مجمل نشاطات اللجنة خلال الفترة الأخيرة، والتي توجت بإقرار وتثبيت وقف إطلاق النار، وكذلك إقرار خطة عمل خلال الاجتماع الأخير بجنيف الشهر الماضي تقضي بسحب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأضاف المصدر، أن أعضاء اللجنة استعرضوا نتائج اجتماعاتهم بالقاهرة والتي هدفت إلى إقرار البرنامج الزمني لتحقيق سحب الوجود العسكري الأجنبي بأسره، والتفاصيل المتعلقة بتلك العملية التي تتم بالتشاور مع عدد من دول الجوار للجنوب الليبي كالسودان وتشاد والنيجر.

وأكد الأمين العام في حديثه مع أعضاء اللجنة، على الأهمية التي توليها الجامعة للشأن الليبي مثنياً في هذا الإطار على عمل اللجنة العسكرية وإنجازاتها المتمثلة في وقف إطلاق النار والاتفاق على فتح الطريق الساحلي، وكذلك خطة إخراج التواجد العسكري الأجنبي من ليبيا.

وأشار أبو الغيط إلى أن إخلاء الأراضي الليبية من التواجد العسكري الأجنبي يعد ضرورة حيوية لأمن ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها وكذلك أمن دول الجوار الاخري.

من جهة أخرى، أكد الأمين العام على أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، مع توفير السُبل الكفيلة بإنجاحها، عبر وضع القواعد المنظمة والآليات التنفيذية، باعتبار ذلك بمثابة توطئة لتولي سلطة منتخبة بإرادة الليبيين، وفق قوله.

كما أكد أبو الغيط، أن الجامعة العربية ستقدم كافة سُبل الدعم السياسي والفني المطلوب للدولة الليبية خلال الفترة المقبلة سواء في المجالات المتعلقة بالانتخابات أو سرعة الارتقاء بالنواحي التنموية وتوحيد المؤسسات ودعم جهود الدولة الليبية في عبور تلك المرحلة الحساسة من تاريخها.