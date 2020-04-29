الجامعة العربية تُؤكد موقفها الثابت في رفض الخيار العسكري في ليبيا

استنكار استمرار العمليات العسكرية في مختلف أرجاء ليبيا. [أرشيفية/رويترز]

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن “امتعاضه إزاء حالة التصعيد التي تشهدها ليبيا على الصعيدين السياسي والعسكري”.

وجدد أبو الغيط تأكيده على “موقف الجامعة الثابت المرتكز على رفض اللجوء للخيار العسكري والالتزام بالحوار السياسي بصفته السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الليبية”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة قوله، إن أبو الغيط عبر عن “استنكاره لاستمرار العمليات العسكرية في مختلف أرجاء ليبيا، وخاصة حول العاصمة طرابلس والمناطق الغربية من البلاد”، وجدد مناشدته لحكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر “بحقن الدماء والالتزام بهدنة إنسانية وخاصة خلال شهر رمضان المبارك”.

وأضاف المصدر أن الأمين العام شدد على أنه يجب على “القيادات الليبية أن تعي أنه لا مجال لإنهاء الصراع الدائر في ليبيا إلا من خلال المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ويؤيده المجتمع الدولي، والذي يرتكز على وجوب التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتوحيد الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، والاستقرار على الأرضية التوافقية التي تسمح بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.

كما جدد أبو الغيط “التأكيد على إدانته للتدخلات الخارجية المتزايدة والمكشوفة في الأزمة الليبية”، وفق قوله.

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