الجامعة العربية تُحذَّر من انفجار الوضع في الضفة الغربية

حذرت جامعة الدول العربية، من انفجار الوضع في الضفة الغربية المحتلة بالكامل، بسبب إمعان قوات الاحتلال الإسرائيلي في القتل والقمع وتشديد الحصار على السكان، فضلا عن تسليحها على نحو متزايد للمستوطنين.

وقالت الجامعة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الكيان الإسرائيلي يشن حربا حقيقية على الضفة الغربية سقط خلالها نحو 163 شهيدا فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر الماضي، واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من ألفي فلسطيني، ولا زالت تنفذ عمليات قمع وإغلاق وحصار واستهداف للمدنيين في كافة مناطق الضفة.

وأشار البيان إلى أن عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين في مناطق واسعة من الضفة قد بلغ مستويات غير مسبوقة ولا يمكن السكوت عليه.

كما نوه البيان إلى أن العالم كله يتابع وقائع مخزية لهجمات المستوطنين على بيوت الفلسطينيين ومحاصيلهم الزراعية، وقيامهم بقتلهم وإرهابهم وتدمير ممتلكاتهم وإخراجهم من منازلهم، وهي وقائع ممتزجة بعنصرية مقيتة وكراهية متأصلة للفلسطينيين.

وأكدت الجامعة العربية أن الهدف الحقيقي هو دفع الفلسطينيين لترك أراضيهم وتهجيرهم قسريا على مراحل، وهو ما لن يحدث أبدا.