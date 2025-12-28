الجامعة العربية تُدين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» والبرلمان يُعلن بطلانه

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في دورة غير عادية عُقدت الأحد، بأشد العبارات إعلان إسرائيل الاعتراف بانفصال إقليم الشمال الغربي من الصومال المعروف باسم «أرض الصومال»، مؤكداً تضامن الدول العربية الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، واعتبار الخطوة اعتداءً صارخاً على سيادتها ووحدة أراضيها وتهديداً مباشراً للأمن القومي العربي والسلم الإقليمي والدولي.

وجاءت الجلسة الطارئة برئاسة السفير حمد عبيد الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجامعة العربية، بناءً على طلب رسمي من الصومال، وبمشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، وبحضور الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، حيث استمع المجلس إلى مداخلة مفصلة من السفير الصومالي بالقاهرة والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية علي عبدي أوراي، استعرض فيها خطورة الاعتراف الإسرائيلي وتداعياته السياسية والأمنية.

وأكد المجلس أن الاعتراف الصادر في 26 ديسمبر 2025 باطل ومرفوض جملةً وتفصيلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، معتبراً أنه يأتي في إطار أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مشبوهة، ومحاولة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر والقرن الأفريقي، بما قد يفتح المجال أمام إقامة قواعد عسكرية أو استخدام موانئ شمال الصومال لأغراض تهدد استقرار المنطقة وحرية الملاحة الدولية.

وشدد البيان على الموقف العربي الثابت بأن إقليم الشمال الغربي جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة، ورفض أي اعتراف مباشر أو غير مباشر بانفصاله، مع التأكيد على دعم الحكومة الصومالية في الحفاظ على سيادتها براً وبحراً وجواً، وحقها في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

واعتبر المجلس أن الخطوة الإسرائيلية تمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية الصومالية وانتهاكاً للقانون الدولي، وتسهم في تقويض السلم والأمن الإقليميين، محذراً من تداعياتها على أمن البحر الأحمر وخليج عدن والملاحة والتجارة الدولية، ومطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح للتصدي لها.

كما جدد المجلس رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، ورفض استخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ مثل هذه المخططات، مؤكداً أن استهداف البعثات والسيادات لا يخدم سوى أجندات تزيد من التوتر والانقسام في المنطقة.

وفي خطوة تصعيدية دبلوماسية، قرر المجلس التعاون مع الحكومة الصومالية، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2025–2026، لحشد الدعم الدولي واستصدار قرارات أممية تؤكد وحدة الصومال وسلامة أراضيه وتُبطل الاعتراف الإسرائيلي وتعتبره تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

كما كلف مجالس السفراء العرب في العواصم والمنظمات الدولية الكبرى بإحالة البيان وشرح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية.

وفي موازاة الموقف العربي، أقرّ البرلمان الصومالي بالإجماع قراراً يُعلن بطلان الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»، مؤكداً أن الصومال دولة ذات سيادة كاملة وعضو في الأمم المتحدة، وأن أراضيه غير قابلة للتجزئة، وأن أي دعوى انفصال أو اعتراف دولي بالإقليم لا تستند إلى أي أساس قانوني.

من جانبه، شدد السفير الصومالي علي عبدي أوراي على أن وحدة الصومال الوطنية «خط أحمر غير قابل للمساومة»، محذراً من أن التحركات الإسرائيلية تأتي في سياق نهج عدواني أوسع لا يمكن فصله عن سياساتها تجاه القضية الفلسطينية، وداعياً إلى موقف عربي موحد وحازم يضع حداً لمثل هذه الانتهاكات ويحمي أمن المنطقة واستقرارها.

وكان أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأحد، أن اعتراف إسرائيل بإقليم “صوماليلاند” كدولة مستقلة يمثل “عدوانًا واضحًا على استقلال البلاد” و”انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية”.

وأوضح أن هذا الاعتراف يشكل تهديدًا لأمن العالم والمنطقة ويشجع التطرف، مؤكدًا أن قضية المحافظات الشمالية للصومال قضية داخلية لا يمكن قبول أي تدخل خارجي فيها.

ووصف الرئيس الصومالي الخطوة الإسرائيلية بأنها “غزو سافر” وأكبر انتهاك للسيادة الصومالية في التاريخ الحديث، مشددًا على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضي الصومال. ودعا شعبه إلى الوحدة والتضامن والدفاع عن استقلال البلاد.