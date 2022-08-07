الجامعة العربية تُدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المُبارك

أدانت جامعة الدول العربية، اقتحام المستوطنين اليوم الأحد للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحمّل المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، في تصريح صحفي، “الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن السماح لقوى التطرف، ومن بينهم أعضاء كنيست، بإشعال الموقف على هذا النحو الخطير”.

وأشار إلى أن “الانتهاكات الإسرائيلية في القدس تأتي تزامنا مع العدوان الغاشم على غزة، ومن شأنها الإسهام في إشعال الموقف وتوسيع دائرة المواجهات عبر تأجيج المشاعر واستفزاز الفلسطينيين”، مُحملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تبعات هذه السياسة