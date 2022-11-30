الجامعة العربية تُدين التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، محذرا من انفجار خطير للأوضاع.

وطالب أبو الغيط في بيان صحفي اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف آلة القتل الاسرائيلية.

وأكد البيان أن ما يجري من تصعيد ممنهج ليس بعيدا عن صعود اليمين الإسرائيلي وهيمنته على السياسة الاسرائيلية، محذرا من تصدُّر عناصر بالغة التطرف للمشهد السياسي ستكون له تبعات خطيرة.

وأشار البيان إلى أن دفع الشعب الفلسطيني إلى الزاوية وتهديد أمنه على هذا النحو الخطير، وحرمانه من أي أفق سياسي يمكن التطلع له؛ قد يفضي إلى انفجار عنيف للوضع لن يكون في مصلحة أي طرف