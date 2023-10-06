الجامعة العربية تُدين الهجوم على الكلية الحربية في حمص السورية

أدانت جامعة الدول العربية، بشدة الهجوم الذي وصفته بـ”الإرهابي المشين” والذي استهدف الكلية الحربية في مدينة حمص السورية، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحي، في انتهاك سافر لاستقرار سوريا، بحسب الجامعة.

وأعربت الأمانة العامة للجامعة العربية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، مؤكدةً على ضرورة مواصلة كافة الجهود الهادفة إلى القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.

وارتفعت حصيلة الهجوم خلال حفل تخريج ضباط خريجين جدد في الكلية الحربية بحمص من جديد لتصل إلى 123 شخصاً من ضمنهم 54 مدنياً بينهم 39 طفلاً وسيدة من ذوي الضباط.

وبلغ عدد القتلى بصفوف الخريجين الجدد 62، إضافة لإصابة نحو 150 بجراح بعضها خطيرة ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه لا تزال ترتفع حصيلة الخسائر البشرية في أحداث الكلية الحربية بحمص، نتيجة عدد الإصابات الكبير.

في غضون ذلك، قصف الجيش السوري، اليوم الجمعة، مواقع قال إنها تابعة لجماعات مسلحة في محافظة إدلب الواقعة في شمال سوريا، وذلك ردا على الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص، فيما تم تشييع ضحايا الهجوم.

وبحسب وسائل إعلام سورية، قصف الجيش السوري مواقع لجماعات مسلحة في مدن وبلدات ريف إدلب ومدينة دارة عزة غربي حلب.

وكانت سوريا توعدت في بيان للخارجية من وصفتها بالتنظيمات الإرهابية بالرد على الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية بطائرات مُسيَّرة أمس الخميس.