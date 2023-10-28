الجامعة العربية تُرحب بالقرار الأممي الداعي إلى هدنة إنسانية في غزة

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة.

وأكد أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط، في بيان، أن تبني القرار بأغلبية 120 صوتاً يعكس الإرادة الدولية الحقيقية، بعيداً عن “سلطة الفيتو” التي أعاقت صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن.

وقال المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، إن الأغلبية الكبيرة التي تبنت القرار تُشير إلى اتجاه واضح لدى الرأي العام العالمي برفض استمرار الحرب، بسبب ما تتسبب فيه من كارثة إنسانية متواصلة، واستهداف واضح للمدنيين في القطاع، وعقاب جماعي لسكان غزة.

وأضاف أن القرار يتضمن تأكيداً على حماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية، وضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

وشدّد أبو الغيط في بيانه، على ضرورة ترجمة هذا القرار إلى حملة دبلوماسية للضغط على إسرائيل ومن يعطونها الضوء الأخضر، لوقف حملتها الجنونية على غزة، وللحصول على الضمانات الكفيلة بفتح ممرات إنسانية على وجه السرعة لإدخال المواد الضرورية، بما فيها الوقود، إلى القطاع.

كما أعرب أمين عام الجامعة العربية عن ترحيبه بالإعلان الصادر عن مجلس الإتحاد الأوروبي بالعمل على فتح ممرات إنسانية في غزة، وإرسال المساعدات للسكان هناك، وكذلك بمبادرة اسبانيا استضافة مؤتمر دولي يهدف إلى إيجاد تسوية سياسية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.