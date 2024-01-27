الجامعة العربية تُرحب بانضمام ليبيا للفريق القانوني بمحكمة العدل الدولية

رحب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، بإعلان دولة ليبيا الانضمام للفريق القانوني لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وذكرت المندوبية الليبية في الجامعة العربية أن مجلس الجامعة عقد اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين، في دورته غير العادية، وذلك لبحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد جميع الدول الاعضاء.

وقالت المندوبية إن المندوبين الدائمين رحبوا خلال الاجتماع بانضمام ليبيا للفريق القانوني لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، طلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي من رئيس إدارة القضايا باتخاذ إجراءات الانضمام للدعوى المرفوعة من دولة جنوب أفريقيا ضد الكيان الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بجرم الإبادة الجماعية للمواطنين الفلسطينيين.

ووجه رئيس المجلس رئيس إدارة القضايا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية للانضمام إلى الدعوى القضائية والعمل على توفير الدعم والمساندة القانونية مع دولة جنوب أفريقيا بالخصوص.

وقررت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، أن على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

كما قررت المحكمة أن على إسرئيل منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك.

ورفعت جنوب إفريقيا في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم”، ما يعتبر جريمة “إبادة جماعية” ضدهم.