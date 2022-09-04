الجامعة العربية تُرحب بتعيين السنغالي «باتيلي» مبعوثاً أممياً لليبيا

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي، مبعوثاً أممياً إلى ليبيا، خلفاً للسلوفاكي يان كوبيتش.



جاء ذلك على لسان جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية.

ودعا المتحدث الأطراف الليبية إلى التعاون مع باتيلي ودعم مهمته معرباً عن الثقة في قيامه بمواصلة الجهود التي تضطلع بها الأمم المتحدة منذ فترة لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها من خلال بلورة قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها وتُجرى على أساسها الإنتخابات الوطنية المُنتظرة، بعد أن باتت مطلباً مُلحاً لقطاع عريض من الليبيين، وباعتبارها الطريق الأمثل الوحيد لتجديد شرعية المؤسسات الليبية.

وصرح المتحدث بأن الأمين العام عبّر عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بغية دعم الجهود الساعية إلى حلحلة الأزمة السياسية الحالية والسير قدماً لإجراء الانتخابات لمصلحة الشعب الليبي.​