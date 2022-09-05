الجامعة العربية تُرحّب بتعيين «باتيلي» مبعوثا أمميا إلى ليبيا

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتعيين عبدالله باتيلي، رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ودعا المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة جمال رشدي، الأطراف الليبية إلى التعاون مع باتيلي ودعم مهمته، معربا عن ثقة الجامعة في قيامه بمواصلة الجهود التي تضطلع بها الأمم المتحدة منذ فترة لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها.

وعبر رشدي عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق بين الجامعة والأمم المتحدة، وبلورة قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها تجرى على أساسها الانتخابات الوطنية المُنتظرة.

وأكّد المتحدث باسم الجامعة العربية على دعم الجامعة لجهود الساعية إلى حلحلة الأزمة السياسية الحالية، والسير قدماً لإجراء الانتخابات لمصلحة الشعب الليبي.