الجامعة العربية تُشدّد على خروج المرتزقة من ليبيا لاستعادة الاستقرار

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، على أنه بدون خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لن تعرف البلاد الاستقرار.

وقال زكي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الليبية، إن الجامعة العربية دعمت ليبيا نحو مزيد من الاستقرار، وكان هذا محور تحركها منذ بداية الأزمة الأخيرة.

وأوضح أن الجامعة العربية ترأست في 20 أبريل الجاري اجتماعا للجنة الرباعية الدولية الخاصة بليبيا ضمت أيضًا الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، بهدف مساندة وتعزيز ودعم المسار السياسي القائم حاليًا في ليبيا، والتأكيد على نزع السلاح، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وأشار زكي إلى أن الاجتماع الرباعي، أكد ضرورة الاستمرار في مساندة الجهود التي تبذلها الأطراف الليبية، خاصة عبر اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) لتنفيذ الخطوات والترتيبات الأمنية وإجراءات بناء الثقة المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، على رأسها التوصل إلى آلية ليبية لمراقبة وقف إطلاق النار بدعم أممي، والخروج الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من جميع الأراضي الليبية، بما يعيد لليبيا سيادتها الكاملة ويحافظ على سلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.