«الجامعي طرابلس» تحيي اليوم العالمي للالتهاب الكبد الوبائي

أحيا قسم علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بالمستسفي الجامعي طرابلس، اليوم الأحد، اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي، بحضور مدير إدارة الشؤون الطبية الدكتور صلاح الحكيمي، وبمشاركة رئيس القسم الدكتورة فاطمة حويل، ونخبة من أطباء مستشفيات طرابلس.

واليوم العالمي، الذي احتضنته القاعة الكبرى بالمستشفي، تخللته عديد المحاضرات العلمية ألقاها الأطباء المختصين، استعرضوا خلالها تاريخ اكتشاف المرض، وأعداد الوفيات منه حول العالم، أعراضه، مضاعفاته، طرق الوقاية منه، وأنواع العلاجات الناجعة له.

كما استعرض الأطباء المحاضرين العديد من الحالات المرضية التي قدمت لها خدمة بالمستشفى خلال السنوات، والأشهر الماضية مدعومة بأنواع العلاجات المستخدمة لهذا المرض المزمن.

فيما قامت رئيس القسم الدكتورة فاطمة حويل، والأطباء المنظمين لبرنامج إحياء اليوم العالمي بتكريم الأطباء المحاضرين، ورؤساء الجلسات، والضيوف الذين أثنوا على مبادرة باحياء اليوم العالمي للتوعية من مخاطره.