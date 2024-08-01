«الجامعي طرابلس» يحيي اليوم العالمي لسرطان الرئة

أحيا أطباء قسم الجهاز التنفسي بالمستشفي الجامعي طرابلس، اليوم الخميس، اليوم العالمي لسرطان الرئة، بمشاركة أطباء و رؤساء أقسام كل من الباطنة، الجهاز الهضمي والمناظير، جراحة الصدر، الاورام، الاشعة التشخيصية، عناية الباطنة وبعض الأقسام ذات العلاقة.

وخلال الفاعلية تم القاء محاضرات علمية ألقاها نخبة من الأطباء بتخصصات مختلفة حول المرض أسبابه، وطرق الوقاية منه، وأضراره.وأكد المحاضرون أن اكتشاف المرض مبكرا أهم الأسباب لسرعة شفائه سواء عن طريق العلاج أو التدخل الجراحي.

كما فتح المجال للنقاش الجاد والفاعل بين الأطباء الحضور بهدف نقل الخبرة فيما بينهم، والذين أكدوا على اهمية إحياء الأيام العالمية، وورش العمل نظرا لاهميتها في تعزيز برنامج التعليم الطبي المستمر.