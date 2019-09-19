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الجانب الإيراني يعفى العُمانيين من الحصول على تأشيرة الدخول

عين ليبيا | آخر تحديث: 19 سبتمبر 2019 - 12:37
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تم تمديد الإعفاء على نحو مستدام نظراً للعلاقات السائدة بين البلدين. [إنترنت]
أعفى مجلس الوزراء الإيراني المواطنين العمانيين من الحصول على تأشيرة الدخول “الفيزا” لأجل غير مسمى، وذلك في ظل العلاقات القوية التي تربط إيران بسلطنة عمان.

حيث جاءت الموافقة خلال جلسة لمجلس الوزراء الإيراني برئاسة الرئيس حسن روحاني أمس الأربعاء، وذلك بعد انقضاء مدة قرار الإعفاء المحددة بعام واحد.

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هذا واعتمد مجلس الوزراء المقترح المقدم من قبل وزارة الخارجية الإيرانية بتمديد الإعفاء على نحو مستدام نظراً للعلاقات السائدة بين البلدين، ومقابل قيام سلطنة عمان بتسهيل إجراءات سفر المواطنين الإيرانيين إليها.

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