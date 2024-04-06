الجانب الفلسطيني يرفض «التنازل» عن مطالبه للهدنة مع ويرسل وفدا مفاوضا إلى القاهرة

أكدت حركة حماس، السبت، رفضها “التنازل” عن مطالبها لإبرام هدنة مع إسرائيل في قطاع غزة، مع إرسالها وفدا إلى القاهرة الأحد لاستئناف المباحثات مع الوسطاء.

وأعلنت الحركة في بيان أن وفدا “سيتوجه غدا الأحد إلى القاهرة، استجابة لدعوة الأشقاء في مصر”، مشيرة الى أن مطالبها “تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل جادة”.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن حث زعيمي مصر وقطر، الجمعة، على الضغط على حركة حماس من أجل الموافقة على اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وذلك قبل جولة جديدة من المحادثات مطلع الأسبوع المقبل في القاهرة.

وقال مسؤول أميركي إن مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) بيل بيرنز سيرأس الوفد الأميركي في محادثات القاهرة.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن الرئيس الأميركي بعث برسالتين إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بخصوص محادثات الرهائن و”حثهما على الحصول على التزامات من حماس بالموافقة على الاتفاق والالتزام به”.

وترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن وقف إطلاق النار ضروري للسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط مخاوف من انتشار مجاعة بين الفلسطينيين.