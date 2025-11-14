الجدل حول ملكية الهلال يتجدد.. مصادر رسمية تكشف الحقيقة

عاد الجدل مجددًا حول مستقبل ملكية نادي الهلال بعد انتشار أنباء عن دخول رجل أعمال بارز في مفاوضات لشراء حصة صندوق الاستثمارات العامة في النادي.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 75% من أسهم الهلال منذ مشروع الخصخصة صيف 2023، فيما تعود نسبة الـ25% المتبقية لوزارة الرياضة السعودية. وترددت تقارير عن احتمالية استحواذ شخصية داعمة للهلال على حصة الصندوق، وتشير المؤشرات إلى الأمير الوليد بن طلال، الذي سبق وأعلن رغبته في شراء النادي.

لكن الإعلامي عبدالرحمن الجماز، خلال ظهوره في برنامج “ملاعب مع فيصل الجفن”، نقل عن مصادر داخل نادي الهلال ووزارة الرياضة نفيهما القاطع لأي صفقة أو تحركات رسمية لبيع أسهم النادي، مؤكّدًا أن جميع ما تم تداوله مجرد تكهنات.

وأضاف أن وزارة الرياضة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة عمليات نقل ملكية الأندية.

وأشار الجماز إلى أن فكرة شراء شخصية هلالية كبيرة للنادي مطروحة منذ فترة، لكنها لم تتجاوز نطاق النقاشات النظرية ولم تتخذ أي إجراءات رسمية حتى الآن.

ويستعد الهلال لمباريات مهمة بعد التوقف الدولي، حيث يلتقي فريق الفتح في الدوري المحلي يوم 22 نوفمبر، ويواجه الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا يوم 25 نوفمبر، قبل أن يلتقي الفتح مجددًا في كأس الملك يوم 29 نوفمبر.