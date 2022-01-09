الجرندي: حساباتنا هي عودة ليبيا كقوة وازنة بالمنطقة

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إن الأزمة الليبية تشكل أهمية قصوى للأمن والسلم في المنطقة، بالنظر للوضع المعقّد في البلاد.

الجرندي وفي مؤتمر صحفي، ذكر أنّ الحسابات الوحيدة لدى تونس بالنسبة لليبيا هي كيفية عودتها كقوة وازنة سياسيا واقتصاديا وتأمين استقرارها بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وذكر الجرندي أنّ تونس اضطلعت بدورها الريادي في تعاطي المجلس الدولي مع الملفات المتعلقة بليبيا، حيث ساهمت في صياغة القرارات المتعلقة بها، في مجلس الأمن واعتماد مخرجات مؤتمر برلين وتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا.