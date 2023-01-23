«الجرندي» يُؤكد دعم تونس لجميع المبادرات للخروج من حالة الإنسداد السياسي

ثمّن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي دور المجلس الرئاسي المهم وتبنيه لمشروع المصالحة الوطنية، كنواة لرأب الصدع وجمع الفرقاء ولم شمل الليبيين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

وأكّد الجرندي دعم المجلس الرئاسي جميع المبادرات للخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول للانتخابات في أقرب الآجال، وأن تونس حريصة على تعزيز استقرار ليبيا وعودتها لممارسة دورها الطبيعي في المنطقة.

من جانبه، أشاد المنفي عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وتونس، وما يجمع البلدين من روابط أخوة ومصير مشترك، معرباً عن تقديره لدور تونس الإيجابي تجاه القضية الليبية.