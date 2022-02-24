«الجرندي» يُؤكد لـ«ويليامز» دعم تونس للجهود الرامية لتجاوز الظرف الليبي الراهن

أكّد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، دعم بلاده للجهود الرامية لتجاوز الظرف الراهن عبر حوار ليبي ليبي.

وتابع الجرندي أنّه يجب وضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار، على أساس أنّ الحل في ليبيا يجب أن يكون بيد الليبيين أنفسهم، مشددا على أهمية دعم الأمن والاستقرار في ليبيا لاستعادة مكانتها ودورها في المنطقة.

وشدّد الجرندي على ثقة تونس في قدرة الليبيين، على التوصل للتوافقات الضرورية لضمان أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاقات السياسية المقبلة، مشيرا إلى أهمية دور دول الجوار والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في مواصلة مرافقة ليبيا في مسارها السياسي والتوصل لحل دائم.

من جانبها، أشادت ويليامز بالدور البارز الذي تقوم به تونس بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية مثمنة دعمهم لبعثة الأمم المتحدة ومساندته لجهودها لدعم مقومات الاستقرار.