«الجرندي» يُجدّد دعم بلاده لحل ليبي يرتكز على التوافق

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسية عثمان الجرندي، دعم تونس لحل ليبي يرتكز على الحوار والتوافق، لتتمكن ليبيا من استعادة عافيتها والمساهمة بدورها في الاندماج الاقتصادي مع دول الجوار ولعب دور في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.

وأعرب الجرندي خلال لقاء جمعه برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي، بغينيا الاستوائية، عن استعداد بلاده للوقوف مع ليبيا ومساعدتها ومساندتها في كل الاستحقاقات والمحافل الدولية حتى تستعيد مكانتها كدولة فاعلة تقوم بدورها الكامل مع بقية دول المنطقة، ليس فقط في إحلال الأمن والسلم، وإنما كذلك في تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة تعود بالنفع على مختلف دول المنطقة وشعوبها.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان لها، إن رئيس المجلس الرئاسي أكد من جهته، تقديره للموقف التونسي المتزن والداعم للتوافق الليبي، معربا عن أمله في مواصلة تونس وكل دول الجوار والمجتمع الدولي، مساندة ليبيا في مسارها والعمل على تسهيل كل ما من شأنه أن يفضي إلى حل ليبي- ليبي متفق عليه بين مختلف الأطراف، ويستجيب إلى تطلعات الشعب الليبي التواق للأمن والاستقرار والسلام.