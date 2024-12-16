الجزائر.. أب يحرق ويقتل أطفاله الأربعة بولاية غرداية

في جريمة وحادثة مأساوية، أقدم رجل في الجزائر على حرق وقتل أطفاله الأربعة بولاية غرداية.

وقال وكيل الجمهورية الجزائرية لدى محكمة غرداية حلماط عبد الحليم، إنه “بتاريخ 11 ديسمبر 2024 تلقت مصالح الدرك الوطني بغرداية اتصالا هاتفيا من قبل سيدة، قدمت بلاغا بخصوص زوجها الذي أخبرها عن قتل أبنائه القاصرين من زوجته الأولى ببلدية العطف في ولاية غرداية”.

وأضاف أنه “بعد التدخل السريع للدرك الوطني بهراوة إلى منزل الأخيرة، تم توقيف المشتبه فيه وتحويله لمصالح الدرك لإخضاعه للتحقيق، كما تم التنسيبق مع كتيبة الدرك لغرداية من أجل التوصل لمكان الجثث”.

وأوضح أنه “بعد الأبحاث، تم اكتشاف 4 جثث متفحمة لأطفال صغار تتراوح أعمارهم ما بين 4 و11 عاما قرب بالوعة الصرف الصحي في طور الإنجاز بمنطقة خالية من السكان”.

وأشار إلى أنه “بعد إجراء التشريح على جثث الأطفال الضحايا تم تحديد هويتهم، واستخلاص أن جميع الضحايا تعرضوا لحروق واسعة النطاق من الدرجة الثالثة. والسبب الرئيس للوفاة هو الخنق باليد والحرق بسائل قابل للإشتعال واستنشاق الدخان بقوة”.

وأكد وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية أن “الأب اعترف بارتكابه الجريمة نتيجة ضغوطات”.

واعترف الأب أنه “ارتكب الجريمة بتاريخ 10 ديسمبر في حدود الثالثة والربع بعد الظهر، حيث اصطحب أبناءه الأربعة في رحلة للنزهة على متن سيارة خاصة، واقتنى دلوا من البنزين بسعة 5 لترات ليأخذهم إلى مكان الجريمة، ويقتلهم ويحرقهم ويبتعد عن المكان تاركا سيارته وغادر ولاية غرداية نحو العاصمة، بعدما أقدم على تحطيم هاتفه ورميه”.

وبحسب وسائل إعللام جزائرية، “بعد استيفاء إجراءات التحقيق الإبتدائي، تم تقديم المشتبه فيه لمحكمة غرداية يوم 15 ديسمبر، ومتابعته أمام قاضي التحقيق، بتهمة جناية القتل مع سبق الإصرار والترصد على الفروع، جناية استعمال التعذيب وارتكاب أعمال وحشية، وجناية الاغتيال”.