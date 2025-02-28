الجزائر.. أحداث شغب واشتباكات عنيفة في الملعب والمدرجات

شهدت مباراة مستقبل الرويسات واتحاد الحراش في الجولة الـ21 من دوري الدرجة الثانية الجزائري لكرة القدم، أحداث شغب عنيفة أجبرت الحكم الدولي يوسف قاموح على إلغائها.

وتحول ملعب “18 فيفري” إلى ساحة فوضى قبل انطلاق اللقاء، حيث سادت أجواء مشحونة في المدرجات وأرضية الملعب

وتفاقمت الأوضاع خلال عمليات الإحماء، بعدما تعرض لاعبو اتحاد الحراش للاعتداء والرشق بالحجارة، مما أسفر عن سقوط بعضهم أرضا.

كما شهدت المواجهة اقتحام بعض الجماهير لأرضية الملعب، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف اللاعبين، الأنصار، وحتى المسؤولين، ومن بينهم المدير الرياضي لاتحاد الحراش، مصطفى مازة، الذي كان من بين ضحايا هذه الأحداث المؤسفة.

وانتشر مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الحراش يوثق الفوضى، حيث ظهر لاعبو الفريق وهم مطروحون على الأرض متأثرين بالإصابات.

بينما أظهر مقطع آخر إصابة أحد اللاعبين على مستوى الرأس داخل غرف تغيير الملابس.

وفي ظل هذه الظروف، اضطر الحكم قاموح لإلغاء المباراة.

🟢شاهد… لحظة إصابة المدير الرياضي لاتحاد الحراش مصطفى مازة بالأسيد "Acide" pic.twitter.com/Lq3E0rweoK — المرمى سبورت (@elmarmasports) February 27, 2025

🚨المدير الرياضي للفريق، مصطفى مازة، في حالة حرجة بعد تعرضه لاعتداء في لاسيد، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. pic.twitter.com/esOiy1O8cp — سيفو _ seifou (@seifou_bkl) February 27, 2025