الجزائر: أمن واستقرار ليبيا هدفنا الوحيد

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، إن زيارته إلى ليبيا أمس الاثنين “كانت فرصة لتأكيد دعم الجزائر لجهود توحيد الصفوف وتحقيق الأمن والاستقرار في البلد الجار”.

وكتب بوقدوم في تغريدة على تويتر: “إن زيارة العمل إلى الجارة ليبيا شكلت فرصة للتواصل مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الجديدة لتوطيد العلاقات الثنائية وتأكيد دعم الجزائر المتواصل للجهود الرامية لتوحيد الصفوف وتحضير المحطات الهامة المقبلة”.

وأضاف أن “أمن ليبيا واستقرارها يظل هدفنا الوحيد، يسرنا ما يسرها ويسوؤنا ما يسوؤها”.

زيارة العمل إلى الجارة ليبيا شكلت فرصة للتواصل مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الجديدة لتوطيد العلاقات الثنائية وتأكيد دعم الجزائر المتواصل للجهود الرامية لتوحيد الصفوف وتحضير المحطات الهامة المقبلة. أمن ليبيا واستقرارها يظل هدفنا الوحيد، يسرنا ما يسرها و يسوؤنا ما يسوؤها. pic.twitter.com/wj0jH0kpGE — Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) April 19, 2021

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس الاثنين، وزيري الخارجية والداخلية الجزائريين صبري بوقدوم وكمال بلجود، والوفد المرافق لهما.

وأفاد بيان لحكومة الوحدة الوطنية، بأن اللقاء تناول “تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع “على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مواجهة الأخطار التي تهدد أمن المنطقة كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة والهجرة غير الشرعية”.