الجزائر.. أول انتخابات تشريعية منذ تنحي «بوتفليقة»

فتحت مراكز الاقتراع في الجزائر، أبوابها صباح اليوم السبت، في أول انتخابات تشريعية منذ بدء الحراك الذي أدى إلى تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2019.

وخصصت الجزائر 13 ألف مركز اقتراع، بالإضافة إلى 61543 مكتب اقتراع داخل البلاد، و357 مكتب اقتراع في الخارج، بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل، وفقا لما ذكرته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتشارك في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية، و837 قائمة للمستقلين.

يُشار إلى أن هذه الانتخابات كانت مقررة في العام 2022، غير أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعا لانتخابات مبكرة، وكان من المقرر أن يتنافس المرشحون على 463 مقعدا، لكن تم خفض مقاعد البرلمان هذه المرة إلى 407 مقاعد.

#يحدث_الآن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد #تبون يؤدي واجبه الانتخابي تم النشر بواسطة ‏وكالـــــة الأنبــــــاء الجزائـريـــــة‏ في السبت، ١٢ يونيو ٢٠٢١