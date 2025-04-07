الجزائر.. إحباط أخطر محاولة لإغراق المدن بـ«العملات المزوّرة»

أحبطت المصالح الأمنية بولاية تلمسان “أخطر محاولة لإغراق المدن الغربية بالأوراق النقدية المزورة، فيما أوقفت 4 مشتبه فيهم متورطين في هذا النشاط الإجرامي”.

وأوضحت الشرطة في بيان نقلته وسائل إعلام جزائرية، أن “العملية نفذتها مصالح أمن دائرة أولاد ميمون غرب البلاد بناء على معلومات دقيقة مفادها محاولة مجموعة من الأشخاص تداول أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دج على مستوى مدينة أولاد ميمون وبعض الداوئر الأخرى”.

وأضافت أن “المجموعة الإجرامية كانت تستعد لتزوير مبالغ مالية معتبرة قصد طرحها للتداول في أسواق الماشية مع حلول عيد الأضحى المبارك”.

وأكدت الشرطة أن “التحريات الميدانية لأفراد الشرطة بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا أسفر عن توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم متورطين في هذا النشاط الإجرامي”.

كما أشارت إلى أنه “تم ضبط ومصادرة خلال هذه العملية مبلغ مالي من العملة الوطنية مزورة قدر بـ 234000 دج من فئة 2000 دج، مبلغ مالي قدر بـ 592000 دج صحيحة (غير مزورة) من عائدات صرف الأوراق النقدية المزورة، معدات التزوير متمثلة في آلة طابعة، قارورات بلاستيكية تحتوي على محاليل التقليد والتزوير، ختم خشبي مقلد لختم الدولة، كما تم حجز مركبة سياحية كانت تستعمل في توزيع الأوراق النقدية المزورة”. فيما تم تقديم المشتبه فيهم أمام المحكمة.