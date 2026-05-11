الجزائر.. إحباط تهريب 4 ملايين قرص من «المؤثرات العقلية»

أعلنت المصلحة المركزية الجزائرية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات (SCLTIS) عن تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة تنشط في تهريب وترويج المؤثرات العقلية، في عملية أمنية واسعة أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة وتوقيف عدد من المشتبه فيهم.

وبحسب بيان صادر عن شرطة الجزائر نُشر عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، فقد تمكنت المصالح المختصة من حجز نحو 3 ملايين و975 ألفاً و450 قرصاً من المؤثرات العقلية من نوع “البريغابلين”، في واحدة من أكبر عمليات الضبط خلال الفترة الأخيرة.

كما أسفرت العملية عن توقيف 13 شخصاً من عناصر الشبكة الإجرامية، وذلك بعد عمل استخباراتي دقيق ومكثف مكّن المحققين من تحديد هوية أفراد الشبكة وكشف مخططها الإجرامي.

ووفق البيان، كانت الشبكة تخطط لإدخال وتوزيع شحنة ضخمة من المؤثرات العقلية عبر إحدى الولايات الجنوبية، قبل أن يتم إحباط العملية الأمنية في ولاية تيميمون.

وخلال تنفيذ العملية، تم توقيف شاحنتين استُخدمتا في نقل الشحنة، الأولى شاحنة صهريج مخصصة لنقل الوقود، والثانية شاحنة بمقطورة تحتوي على حاوية تم تجهيز قاعدتها بمخبأ سري محكم لإخفاء المواد الممنوعة.

وتُقدَّر القيمة التسويقية للمضبوطات بأكثر من 300 مليار سنتيم، وفق ما أفاد به البيان الأمني.

وفي سياق متصل، واصلت المصالح الأمنية تحرياتها التي أسفرت عن توقيف 11 شخصاً إضافياً يشتبه في انتمائهم إلى الشبكة نفسها، إلى جانب حجز 9 مركبات سياحية ونفعية و3 شاحنات، فضلاً عن ضبط مبلغ مالي يقدر بـ40 مليون سنتيم يُشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتواصل الجزائر تنفيذ عمليات أمنية واسعة لمكافحة شبكات تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، خصوصاً في المناطق الحدودية والجنوبية التي تشهد محاولات متكررة لتمرير شحنات كبيرة عبر شبكات منظمة عابرة للحدود.

وتعد مادة “البريغابلين” من المواد المصنفة ضمن المؤثرات العقلية التي يتم إساءة استخدامها في السوق غير الشرعي، ما دفع السلطات إلى تشديد الرقابة وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة.

وتشير تقارير أمنية إلى أن الشبكات الإجرامية تعتمد أساليب متطورة في التهريب، تشمل استخدام مخابئ سرية داخل الشاحنات وتغيير مسارات النقل، ما يتطلب عمليات استخباراتية معقدة لإحباطها.