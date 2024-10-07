الجزائر.. إقامة منطقة حرة على الحدود مع ليبيا وتونس قريبا

أكد الرئيس عبد المجيد تبون، الأحد، أن الجزائر ستقيم منطقة تجارة حرة مع النيجر ثم مع تونس وليبيا، وذلك للحد من المضاربة في السلع، مشيرا إلى نجاح هذه المنطقة الحرة مع موريتانيا .

وأكد تبون في اللقاء الأسبوعي الذي ينظمه مع وسائل الاعلام المحلية، أن “الجزائر لا تفكر حاليا في الانضمام الى تكتلات لأن أولوية البلاد هي بناء اقتصاد قوي بمناعة تبعده عن التقلبات الدولية، ويعمل جاهدا على الاكتفاء الذاتي وإنتاج القمح والشعير وغيرهما من المواد الغذائية الضرورية”.

وكشف تبون عزم بلاده شراء “أسهم في بنك “بريكس للتنمية” بقيمة مليار ونصف دولار أمريكي.

يأتي ذلك بعد تصريحات سابقة، أبدي فيها تبون رغبة الجزائر في الانضمام لـ”بريكس” الذي يهدف الى التخلص من هيمنة الدولار على التعاملات التجارية الدولية.

وكشف تبون خلال اللقاء، أسباب تراجع الجزائر عن الانضمام إلى التكتل الاقتصادي بالقول:”بسبب مواقف بعض الدول الأعضاء ، كنا نريد الدخول الى هذه الكتلة، غير أن بعض الأعضاء قاموا بعرقلة انضمام الجزائر، وتيقنوا أنهم لن يؤثروا فيها ولا في نخوتها، ومن عارضوا دخول الجزائر افادوها، وأصدقاؤنا يبقوا أصدقاء”.