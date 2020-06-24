الجزائر.. إنشاء قاعدة عسكرية على الحدود مع المغرب

أفادت صحيفة “الشروق” الجزائرية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات في الجزائر تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية جديدة على حدودها الغربية المتاخمة للمملكة المغربية.

يأتي ذلك في حين، أعلنت السلطات المغربية قبل شهر، اعتزامها إنشاء قاعدة عسكرية على حدودها الشرقية المتاخمة للجزائر.

وبحسب الصحيفة، فإن السلطات الجزائرية تعتبر خطوة الرباط ببناء قاعدة عسكرية قرب المنطقة الحدودية مشروعا يستهدف بلادها.

وأصدر رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، في مايو الماضي، مرسوما يقضي بتخصيص أرض (23 هكتارا) لبناء قاعدة عسكرية جديدة، بمحافظة جرادة شرقي المملكة قرب الحدود المتناخمة للجزائر.

وأصدرت القوات المسلحة المغربية، بيانا في وقت لاحق، أكدت فيه أن “الأمر يتعلق بثكنة عسكرية لإيواء الجنود، ليست لها مواصفات القاعدة العسكرية”.

وأوضح البيان آنذاك أن هذا المشروع “يأتي في إطار نقل الثكنات العسكرية إلى خارج المدن”.

هذا وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية منذ عقود، انسدادا على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ 1994، وقضية إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”.