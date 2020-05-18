الجزائر.. «إنهاء مهام» مدير مستشفى بعد وفاة طبيبة حامل بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، الأحد، بأن عبد الرحمن بن بوزيد، قرر إنهاء مهام مدير مستشفى رأس الوادي بولاية برج بوعريريج، بناء على نتائج التحقيق الخاص بحيثيات وفاة الطبيبة وفاء بوديسة (والتي كانت حاملا في الشهر الثامن)، بعد إصابتها بفيروس كورونا أثناء عملها في المستشفى.

وأثارت وفاة الطبيبة الحامل وفاء بوديسة، تعاطفا وسخطا كبيرين في صفوف الجزائريين بعد نشر خبر رفض مدير مستشفى راس الواد بولاية برج بوعريريج (240 كلم شرق الجزائر)، تسريحها في عطلة استثنائية.

وأكد مصدر بوزارة الصحة في تصريح لـ “أ ف ب”، فضل عدم كشف هويته، خبر إقالة مدير المستشفى كإجراء إداري، مشيرا إلى إمكانية تقديم الملف للقضاء.

وأعلنت ولاية برج بوعريريج عبر صفحتها على فيسبوك قرار وزير الصحة “إنهاء مهام” مدير مستشفى رأس الواد بناء على نتائج التحقيق الذي أمر به بخصوص وفاة السيدة وفاء بوديسة.