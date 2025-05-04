الجزائر تثير جدلاً حول الهوية.. إيداع مؤرخ بارز في السجن

أودعت السلطات الجزائرية، السبت، المؤرخ الجزائري محمد أمين بلغيث الحبس المؤقت، على خلفية تصريحات اعتبر فيها أن الهوية الأمازيغية “مشروع صهيوني فرنسي”، خلال مقابلة أجراها مع قناة “سكاي نيوز عربية” التي تبث من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ووجهت للبلغيث تهم تتعلق بـ”الاعتداء على رموز الأمة وثوابتها”، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية.

وجاءت هذه التطورات في سياق توتر إعلامي متصاعد بين الجزائر والإمارات، حيث وصف التلفزيون العمومي الجزائري في نشرة إخبارية مساء الجمعة ما اعتبره “تصعيداً إعلامياً خطيراً” من جانب الإمارات، متهماً قنواتها بـ”التحريض على الفتنة والإساءة لهوية ووحدة الشعب الجزائري”، وواصفاً الإمارات بـ”الدويلة المصطنعة”.

وفي نفس البيان، اتهم التلفزيون الجزائري قناة “سكاي نيوز عربية” بأنها “تتجاوز الخطوط الحمراء”، من خلال استضافتها شخصيات تطلق تصريحات “تمس السيادة الوطنية ورموز الدولة”، على حد تعبيره.

يُذكر أن الجزائر اعترفت باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية عام 2016، وأدرجت رأس السنة الأمازيغية (يناير) ضمن العطل الرسمية في 2017، في خطوة اعتُبرت آنذاك تعزيزاً للوحدة الوطنية والهوية الثقافية المتنوعة للبلاد.

إلا أن بلغيث، خلال ظهوره الإعلامي، شكك في وجود ما أسماه “ثقافة أمازيغية”، وهو ما قوبل بانتقادات لاذعة من عدة أطراف، واعتُبر مساساً بمكون أساسي من مكونات الهوية الوطنية الجزائرية.

وتأتي هذه الأزمة الإعلامية في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية-الإماراتية فترات من التوتر السياسي والإعلامي المتقطع، في ظل خلافات في المواقف الإقليمية والدولية بين البلدين.