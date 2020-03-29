الجزائر.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 511 وتسجيل حالتي وفاة

عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 31. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 511 وتسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية عن لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر قولها في بيان، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 511 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد إلى 31 حالة.

وأوضح البيان أن إحدى حالتي الوفاة هي لمغترب كان يقطن في ولاية تيزي وزو ويبلغ 75 سنة، أما حالة الوفاة الأخرى فتعود إلى رجل من ولاية عين الدفلى ويبلغ 64 سنة.

وأعلنت اللجنة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 31.

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