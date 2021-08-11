الجزائر.. ارتفاع حصلية ضحايا الحرائق والرئيس يُعلن الحداد 3 أيام

تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، الأربعاء إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد خصوصا منطقة القبائل حيث تسببت في وفاة العشرات.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية، من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا أغلبهم بولاية تيزي وزو.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها أمس الثلاثاء، عن إرتفاع عدد ‎حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية إلى غاية الساعة السابعة مساء.

وتتمثل الولايات التي اندلعت فيها هذه الحرائق في كل من تيزي وزو 25 حريقا، الطارف 14، جيجل 12، بجاية 12، سكيكدة 09، بومرداس 04، المدية 03، البليدة 03، سطيف 03، عنابة والبويرة 02 حريقين، و حريق واحد في كل من قسنطينة، قالمة، تبسة، سوق اهراس، تيبازة.

هذا وكشف والي ولاية المدية جهيد موس للاذاعة الجزائرية من المدية عن إلقاء القبض على ثلاثة اشخاص يشتبه في تورطهم في حرق غابة بلدية الحوضان دائرة تابلاط.

وتمكنت مصالح الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي حسب المصدر ذاته من توقيف أشخاص يشتبه أنهم من أشعلوا النار في الغابات هذا وتتواصل عملية التحقيقات للتأكد من الأمر.

من جهته أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، عن حداد وطني لمدة 3 أيام، على إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن.

كذلك أعلن الرئيس الجزائري تجميدا مؤقتا لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ما عدا التضامنية منها.

رحم الله 25 جندي من أبطال الجزائر 🇩🇿 ممن فقدوا حياتهم من اجل إنقاذ المواطنين العالقين وسط الحرائق. اللهم بردًا وسلامًا على أهلنا في الجزائر❤️ pic.twitter.com/XdKDqSrDcc — عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) August 11, 2021