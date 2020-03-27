الجزائر.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 409 حالات والوفيات إلى 26

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالجزائر إلى 409 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 42 حالة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة في بيان، إلى ارتفاع عدد الإصابات بـ42 حالة مقارنة بآخر حصيلة، فيما سُجلت وفاة واحدة ليبلغ عدد الوفيات 26 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، في حين غادر 29 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 36 ولاية جزائرية حتى الآن، وقد أعلنت السلطة إجراءات عديدة للحد من انتشار الفيروس، حيث وضعت ولاية البليدة في حجر منزلي شامل لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد، فيما حُظر التجوال في عاصمة البلاد وتسع ولايات أخرى من السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا، بحسب ما أفادت وكالة “سبوتنيك” للأنباء.