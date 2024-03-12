الجزائر.. استثمارات قطاع الطاقة تتجاوز 9 مليارات دولار

أعلنت الجزائر أن الاستثمار في قطاع الطاقة تجاوز تسعة مليارات دولار عام 2023، مقارنة بثمانية مليارات دولار في عام 2022.

وقال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، إن إيرادات تصدير الوقود انخفضت بنسبة 16 بالمئة إلى حوالي 50 مليار دولار في عام 2023 بسبب انخفاض متوسط سعر النفط.

وأضاف عرقاب: النتائج الأولية تشير إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية في الجزائر، على غرار الإنتاج المسوق من المحروقات الذي ارتفع بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بسنة 2022 ليصل إلى 169 مليون طن مكافئ نفط.

وأكد أن هذا التحسن كان مدعوما بارتفاع إنتاج كل المواد وخاصة الغاز الطبيعي نتيجة دخول بعض المكامن والحقول حيز الاستغلال، كما بلغ عدد الاكتشافات الجديدة للمحروقات خلال سنة 2023، نحو 15 اكتشافات، أغلبها من قبل شركة سوناطراك.

وأوضح وزير الطاقة الجزائري، أن الاستهلاك المحلي من مواد الطاقة قد ارتفع بأكثر من 2 بالمئة ليصل إلى حوالي 70 مليون طن، مدعوما بزيادة الطلب على المواد البترولية بنسبة 4.7 بالمئة، وبدرجة أقل للغاز 1.2 بالمئة.

وكان الوزير عرقاب، صرح في فبراير الفائت، أن الجزائر ستستثمر 442 مليون دولار في مشروعات بمجال الطاقة في بلدان مجاورة منها ليبيا والنيجر ومالي، مضيفا أن الاستثمارات ستغطي الفترة ما بين 2024 و2028 بهدف زيادة إنتاج البلد العضو في أوبك من النفط والغاز.